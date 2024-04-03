Подмосковье 03 апреля 2024, 12:16 Парковку на тысячу мест построят в ЖК «Новая Алексеевская роща» в Балашихе ГК «Гранель»

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Парковку на тысячу машино-мест построят в жилом комплексе «Новая Алексеевская роща» в Балашихе. там оубстроят систему освещения и пост охраны со шлагбаумом. Завершить работы планируют к 2025 году.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, девелопером проекта выступила ГК «Гранель». Первая очередь стоянки будет рассчитана на 500 мест, ее завершат в этом году. После этого строители обсутроят еще 500 мест.

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«В рамках проекта девелопер возведет еще одну плоскостную автостоянку на 500 мест и многоуровневый паркинг на 1000 машино-мест. Реализация проекта запланирована на третий и четвертый квартал 2025 года», — рассказали в министерстве.

Жилой комплекс расположен в шести метрах от МКАД. Территорию обустроят по совреенным стандартам — там будут работать детские площадки, места для занятий спортом, зоны отдыха, а также детский сад, школа и поликлиника.

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