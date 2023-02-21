21 февраля 2023, 13:18
Парковку на 810 мест построят на Силикатной улице в Мытищах
Облик паркинга на 810 машиномест одобрили в Мособлархитектуре. Его построят в Мытищах на Силикатной улице в 2024 году. Об этом сообщили в Главгосстройнадзоре Подмосковья.
Паркинг займет девять этажей, его площадь превысит 25 тысяч квадратных метров. На объекте смогут трудоустроиться 40 человек, рассказал глава ведомства Владислав Гордиенко.
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«Поскольку объект дорожного сервиса расположен в отдалении от жилой застройки, на первом этаже решено разместить не объекты торговли, а станцию техобслуживания автомобилей и автомойку», — добавил он.
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Планировка паркинга позволит повысить уклон рамп на 18%. Это сократит их длину и повысит эффективность использования территории. Как рассказала главный архитектор Подмосковья Александра Кузьмина, графическое решение дизайнеров подчеркнет сочетание белых панелей разной высоты и фактуры и вытянутые оконные проемы.
«Гладкие поверхности сочетаются с рельефными, добавляя к визуальным впечатлениям еще и тактильные», — отметила она.
Подъезд к паркингу будет доступен с Угольной улицы, а заезд и выезд расположат с северной стороны участка. Территорию объекта озеленят и благоустроят.
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