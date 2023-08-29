Парковку на 1900 машиномест построят в ЖК «Люберцы Парк» | 360°

Подмосковье 29 августа 2023, 14:44 Парковку на 1900 машиномест построят в ЖК «Люберцы Парк» ГК «Ферро-Строй»

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Современные жилые комплексы строят в Подмосковье по новым стандартам с дворами без автомобилей. В ЖК «Люберцы Парк» возведут большой многоуровневый паркинг на 1900 машиномест.

Как сообщили в Минжилполитики Подмосковья, для удобства водителей в комплексе оборудуют лифты, дополнительные лестницы и шиномонтаж. Проектированием занимается группа компаний «Ферро-Строй».

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Новые комплексы с паркингом в Подмосковье отличаются тем, что на пространстве вокруг ЖК имеется большое количество эстетичных зеленых насаждений, лавочек и клумб, что создает благоприятную атмосферу во дворе. Отсутствие автомобильных парковок возле подъездов снижает движение машин по двору, также обеспечивая высокий уровень безопасности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил президента Владимира Путина за поддержку транспортных проектов.

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