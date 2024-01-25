Подмосковье 25 января 2024, 10:51 Парковку грузовых машин ограничат на Плещеевской улице в Подольске Андрюхина Мария

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В подольском микрорайоне Восточный ограничат парковку грузовых автомобилей на улице Плещеевской. Вопрос пообещали решить до конца февраля — об этом сообщили на встрече с жителями.

Вблизи домов 68/1 и 43 установят дорожный знак, ограничивающий стоянку. От дома 48 до 50 А стоянку также запретят.

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«На улице Плещеевской установят дорожные знаки с ограничением стоянки. Внесут изменения в проект организации дорожного движения. В течение месяца состоится заседание комиссии по безопасности дорожного движения, поэтому до конца февраля вопрос должен решиться», — рассказали жителям микрорайона Восточный на встрече с представителями администрации округа.

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин и губернатор Московской области Андрей Воробьев провели рабочую встречу. В основу диалога легли вопросы по ЖКХ и социально-экономическому развитию региона.

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