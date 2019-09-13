Парковки, тренажеры и лавочки. 16 дворов благоустроят в г. о. Чехов в 2020 году

В Чехове сформировали итоговый перечень дворовых территорий, которые комплексно благоустроят в следующем году. Дворы выбирали сами жители. Об этом сообщила пресс-служба городского округа.

В 2020 году на территории муниципалитета запланировано благоустроить 16 дворовых территорий, из них восемь дворов были выбраны по результатам голосования на портале «Добродел» и еще восемь дворов — по обращениям жителей городского округа Чехов.

Глава Чехова Марина Кононова обозначила актуальность благоустройства дворов для жителей округа.

«Нами принята муниципальная программа „Формирование современной городской среды городского округа Чехов“, в соответствии с которой ежегодно запланировано благоустраивать 10% дворовых территорий. Эта программа очень востребована среди жителей. Люди позитивно воспринимают происходящие во дворах изменения — появление детской площадки, парковки и прочих элементов, которые меняют качество жизни», — подчеркнула Марина Кононова.

Источник фото: администрация городского округа Чехов

Адресный перечень дворов, которые комплексно благоустроят в 2020 году на территории городского округа Чехов:

По обращениям / встречам с жителями:

— Чехов, улица Чехова, дома 47, 49, 51, 53, 55

— село Молоди, улица Совхозная, дома 3 ,4, 5

— Чехов, улица Молодежная, дома 12, 13, 14

— Чехов, улица Солнышевская, дом 3А, улица Чехова, дом 26

— Чехов, Вишневый бульвар, дома 2, 3, 2А, 4, 4А

— Чехов, улица Гагарина, дома 128, 112

— Чехов, улица Полиграфистов, дома 4, 5

— Чехов, улица Гагарина, дома 36, 42, 40.

По результатам голосования жителей на сайте «Добродел»:

— Чехов, улица Весенняя, дома 27, 29, 31, улица Центральная, дом 41

— село Троицкое, дома 10, 10А, 45, 46, 39, 40, 41, 42 ,43, 44, 47, 48

— Чехов, улица Вишневая, дома 2, 3, 5

— село Шарапово, улица Ленина, дома 8, 6, 4, 2, 10, 12

— поселение Столбовая, улица Труда, дома 1, 2, 7, 8, 9, 10

— село Дубна, у дома 11

— село Новый Быт, улица НАТИ, дома 5Ф, 1, 2, 3, 4, 5, 6

— Чехов, улица Ильича, дома 39, 37.

Источник фото: администрация городского округа Чехов

В текущем году в городском округе Чехов благоустраиваются 18 дворов. Адресный перечень половины из этих дворовых территорий выбран жителями, проголосовавшими на портале «Добродел».

Все проекты комплексного благоустройства территорий прошли открытое общественное обсуждение. Жители многоквартирных домов и представители общественных организаций приняли активное участие в оценке качества и эффективности предлагаемых проектов.

На территории муниципального образования в порядок приводятся детские и спортивные площадки, парковочные места, газоны, уличное освещение.

Источник фото: администрация городского округа Чехов

Глава городского округа Чехов Марина Кононова особо подчеркнула, что при размещении объектов основная ориентация — на принцип максимальной шаговой доступности для жителей.

«Очень радуют новые яркие детские игровые площадки во дворах рядом с нашими домами и на бульварах. Самое главное, что сегодня можно позаниматься на спортивных уличных тренажерах всем желающим. Организованы парковочные места, установлены лавочки и урны. Дворовые территории освещены и благоустроены», — радуются местные жители.