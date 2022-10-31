Парковка рядом с драматическим театром появится в Истре в 2023 году | 360°

Подмосковье 31 октября 2022, 10:32 Парковка рядом с драматическим театром появится в Истре в 2023 году

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Площадку для стоянки машин площадью 700 квадратных метров оборудуют у здания драматического театра в Истре в следующем году. Работы начнутся после согласования с жителями.

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Вопрос с парковками в центре Истры стоит достаточно остро из-за особенностей застройки города, но администрация округа находит возможности создавать дополнительные места для машин во дворах и вблизи социальных объектов. В ближайших планах — сделать парковку у драмтеатра, о чем жители просят уже давно. Про прилегающую территорию тоже не забудут.

«К театру пойдут пешеходные дорожки, прямо напротив входа в здание мы поставим качели, а еще здесь будут располагаться навесы с лавочками. Можно будет погулять и отдохнуть», — рассказала заместитель главы администрации округа Истра Людмила Тодд.

Планы по благоустройству, а также нюансы предстоящих работ будут обсуждать с истринцами.

«При благоустройстве сталкиваемся с проблемой вырубки деревьев. На сегодняшний день все эти вопросы обговариваются с жителями. Как только мы получим от них согласование, проведем необходимые проектные работы и уже в следующем году приступим к организации парковки», — сказала глава городского округа Истра Татьяна Витушева.

Ранее стало известно, что муж Татьяны Витушевой отправился добровольцем в зону специальной военной операции. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.