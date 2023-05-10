10 мая 2023, 17:33
Старый летний театр восстановили в парке в Пушкино
Новую сцену на месте сгоревшего летнего театра построили в Центральном парке Пушкино в конце прошлого лета. Ее восстановление стало главной концепцией преображения площади.
Как рассказал глава Минблагоустройства Михаил Хайкин, воссоздание исторического облика летнего театра — это возможность привлечь внимание в территории и начать новый этап ее развития.
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«Воссоздание исторического облика летнего театра — это не только дань традициям и культуре нашей страны, но и возможность привлечь внимание к этой территории и положить начало новому этапу ее развития», — сказал он.
Пушкино и его окрестности в начале 20 века были популярным местом для дачного отдыха у зажиточных москвичей. Там был построен парк, где проводились концерты и гуляния. В 1896 году там построили летний театр, который сгорел в 1993 году. Его облик восстановили по старым чертежам. На подмостках театра раньше выступали знаменитые актеры и певцы.
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Благоустройство
Пушкино
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