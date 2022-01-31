Воробьев рассказал о запросах жителей на дальнейшее развитие парков Подмосковья

Парки Московской области должны отвечать запросам жителей. Там обязательно должны быть пункты проката разного инвентаря. Летом это велосипеды, зимой — лыжи. Запрос на это очень большой, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он обратил внимание, что семьи, молодежь и люди старшего поколения предпочитают отдыхать на свежем воздухе даже зимой. Поэтому все, что касается ратраков, проката должно быть обязательно предусмотрено в парках.

«Такой запрос существует, вы видите прекрасно. По динамике у нас рост. И летом прокат велосипедов, и сейчас прокат лыж. Поэтому прошу обратить внимание, чтобы дать следующий виток развития перемен в разные времена года. Зима, лето, весна, осень — все имеет свою прелесть и свою востребованность», — сказал губернатор.

Также Воробьев отметил, что у людей не должно возникать проблем с парковкой, когда они приезжают отдохнуть в парк. Этот вопрос тоже нужно контролировать.

«И, пожалуйста, обратите внимание, что в этом году весьма тонкий лед, несмотря на, казалось бы, минусовую температуру. Из-за большого снега толщина льда незначительная. Поэтому вы, пожалуйста, дайте мне дополнительную информацию по прокатам лыж и запросам, о которых говорили жители, — горки это, тюбинги или санки», — добавил он.

Воробьев выразил надежду, что власти городских округов будут стремиться привнести что-то новое и интересное в организацию отдыха местных жителей. «Прошу эту работу продолжать. Она важная, мы ей будем уделять внимание и дальше», — заключил губернатор.