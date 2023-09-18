Подмосковье 18 сентября 2023, 14:57 Паркинг построят в ЖК «Восточное Бутово» в Ленинском округе Ферро-Строй

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В Подмосковье строят современные жилые комплексы с дворами без машин. Для хранения автомобилей в жилом комплексе «Восточное Бутово» в Ленинском округе построят большой многоуровневый паркинг.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, объект будет состоять из двух корпусов общей площадью около 34 тысяч квадратных метров. Они смогут вместить 1262 машины.

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Для удобства жителей в здании обустроят дополнительную лестницу и лифт.

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