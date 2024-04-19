Подмосковье 19 апреля 2024, 12:47 Паркинг на тысячу машин построят в Люберцах Пресс-служба Главгосстройнадзора МО

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Строительство многоуровневого паркинга началось в ЖК «Люберцы». По данным Главгосстройнадзора Московской области, в здании можно будет разместить тысячу машин.

Площадь объекта составит более 30 тысяч квадратных метров. На первом этаже расположатся станция технического обслуживания автомобилей, автомойка и магазин.

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Свои автомобили горожане смогут парковать со второго по девятый этажи, въезд на которые будет осуществляться по двухпутным железобетонным рампам.

ЖК «Люберцы» — микрорайон в шаговой доступности от станции метро «Некрасовка». В «Люберцах» предусмотрена своя станция скорой помощи и центр общественной безопасности, школы и детские сады.

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