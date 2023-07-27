Подмосковье 27 июля 2023, 17:06 Паркинг на 388 мест построят в жилом комплексе «Рафинад» в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Новую парковку построят в жилом комплексе «Рафинад» в Химках. В четырехэтажном здании смогут разместиться 370 машин и 18 мотоциклов.

Пресс-служба администрации Химок сообщила, что площадь паркинга составит более 2,5 тысячи квадратных метров. Министерство жилищной политики Московской области уже выдало разрешение на строительство.

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Современный жилой комплекс «Рафинад» включает 11 восьмиэтажных домов на 1,6 тысячи квартир. Рядом есть магазины, кафе, спортивные и детские игровые площадки. Год назад вблизи жилого комплекса установили новую остановку. Через нее проходят шесть маршрутов к железнодорожным станциям и аэропорту «Шереметьево».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе обновляют остановочные павильоны.

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