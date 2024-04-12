Подмосковье 12 апреля 2024, 10:47 Паркинг на 309 мест построят в ЖК «Новое Видное» к 2025 году Группа «Самолет»

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Многоуровневый паркинг построят в жилом комплексе «Новое Видное» в Ленинском округе. Он будет рассчитан на 309 мест. Проект планируют реализовать к 2025 году.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, площадь шестиэтажного здания превысит 10 тысяч квадратных метров. На первом этаже разместят автомойку и станцию технического обслуживания машин. Въезд оборудуют шлагбаумом, а доступ владельцев на верхние этажи будет осуществляться по двум лестницам и лифту. На территории проведут благоустройство.

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В жилом комплексе также планируют построить семь детских садов, четыре школы, поликлинику, торговый центр и физкультурно-оздоровительный комплекс.

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