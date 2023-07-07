Подмосковье 07 июля 2023, 11:26 Парки в Раменском и Ступине откроют после модернизации 8 июля Раменский городской парк / Министерство культуры и туризма МО

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Раменский городской парк и парк имени Островского в Ступине откроются после реконструкции в День семьи, любви и верности. Для гостей подготовили насыщенную программу с квестами, вернисажами и мастер-классами.

При поддержке Министерства культуры и туризма Подмосковья в парке Раменского организуют пять тематических зон, которые символизируют разные активности. При входе волонтеры раздадут воздушные шары и афишу праздника. В День семьи, любви и верности здесь проведут забег, лотерею, показательные выступления спортсменов, квесты и мастер-классы. Вечером, с 19:00 до 23:00, состоится концерт с участием Ольги Зарубиной, Сергея Чумакова и кавер-групп.

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Открытие парка имени Островского в Ступине начнется в 15:00 на главной сцене. Для гостей выступят коллективы города и оркестры. В 20:00 завершит программу кавер-группа Drive.

«Мы стараемся не только сделать наши парки красивыми и уютными для посетителей, но и вдохнуть в них новую творческую, увлекательную жизнь, сделать точками притяжения для жителей и гостей Подмосковья», — подчеркнула вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал глав городских округов не покупать неудобные скамейки для парков и не иметь дел с теми, кто их производит.