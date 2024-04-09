Подмосковье 09 апреля 2024, 19:04 Парки в Одинцове приведут в порядок после зимы Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

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Первые субботники прошли в Одинцовском округе. Территорию Лазутинского парка и села Дубки начали приводить в порядок после зимы. Уборкой занялись больше 18 рабочих и свыше 70 жителей округа.

Старт традиционным весенним субботникам дал глава округа Андрей Иванов. Сам он тоже принял участие — пилил сухостой. Участники субботника также убирали листву, обвалившиеся ветки и мусор.

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«Совсем скоро, когда температура выйдет на постоянный плюсовой режим — мы приступим к покраске лавочек, урн, бордюров, восстановим разметку на дорогах. Сегодня, в первую субботу апреля, мы открываем сезон наших субботников и по просьбе жителей поселка ВНИИССОК работаем здесь, в Дубковском лесу», — сообщил Андрей Иванов.

Всех, кто пришли на субботник, снарядили необходимым инвентарем, а также согрели горячим чаем и кашей на полевой кухне.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве парков в регионе.

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