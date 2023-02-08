Подмосковье 08 февраля 2023, 16:52 Парки в Химках возглавили январский рейтинг самых посещаемых мест отдыха в Подмосковье

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Химкинский парк «Экоберег» и парк имени Толстого стали лидерами рейтинга Министерства благоустройства Московской области по числу посещений в январе. В парке «Экоберег» в первый месяц года побывали более 150 тысяч человек, а в парке культуры и отдыха имени Толстого — почти 148 тысяч.

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«Мы работаем над тем, чтобы все наши зоны отдыха были современными и комфортными. Для этого каждый год реализуем новые проекты по благоустройству. В этом году завершаем масштабную реконструкцию главного парка в округе — имени Толстого. Уже к лету на центральной аллее начнет работу новое колесо обозрения высотой 50 метров. Оно будет самым большим во всем Подмосковье», — отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Парк имени Толстого — самый старый и самый большой в Химках. Каждый год его посещают около двух миллионов человек. При поддержке губернатора Московской области и в рамках муниципального проекта «Зеленый каркас» в парке проводят масштабную реконструкцию.

Первый этап работ выполнили в 2022 году. Преобразили площадь перед домом культуры «Родина» и музеем «Артишок», обустроили 30 пешеходных дорожек, первую линию велодорожек, установили сотню новых лавочек и урн, а также новое кованое ограждение.

Сейчас в парке приступили ко второму этапу. Работы планируют завершить осенью 2023 года. Планируется обновить пляжную зону, смотровые площадки, установить новую детскую игровую зону и аттракционы.

«О реконструкции просили наши жители. В этом году в рамках реализации „Народной программы“ партии „Единая Россия“ в парке также обустроят входные группы, зону фудкорта, обновят дорожно-тропиночную сеть, опоры освещения и установят камеры видеонаблюдения, подключенные к системе „Безопасный регион“. Ход работ на контроле у жителей и администрации», — рассказала депутат совета депутатов городского округа Химки Инна Монастырская.

Парк «Экоберег» благоустроили в 2016 году на месте заброшенной территории. Сегодня это главная зона отдыха для жителей микрорайона Левобережный.

«В новогодние праздники в „Экобереге“ прошло множество интересных мероприятий в рамках программы „Зима в Подмосковье“. Почти каждый день в парке проводили мастер-классы и представления для детей и взрослых. Жители позитивно оценивают нашу работу в организации досуга и развития зон отдыха в Химках», — рассказала муниципальный депутат Наталья Каныгина.

Отметим, что парк Толстого и «Экоберег» регулярно становятся лидерами в рейтингах Подмосковья. На постоянной основе там проводятся концерты, спортивные мероприятия и народные гуляния.

«По инициативе главы Дмитрия Волошина мы активно общаемся с жителями, чтобы узнать их пожелания по благоустройству зеленых зон. Также интересуемся, какие активности им больше нравятся. Эту информацию передаем профильным ведомствам, чтобы внести соответствующие корректировки», — поделилась муниципальный депутат Ирина Спирина.

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