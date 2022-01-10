Парки стали любимыми у гостей Подмосковья в новогодние праздники

За прошедшие девять праздничных дней января парки Подмосковья успели посетить 1,5 миллиона человек. Это вдвое больше, чем в прошлом году. Об этом сообщила министр культуры Московской области Елена Харламова.

«Проанализировав новогодние каникулы, мы поняли, что поток посетителей в наших парках увеличился почти в два раза по сравнению с прошлым годом. То есть 1,5 миллиона человек посетили наши парки за девять дней», — рассказала Харламова.

По ее словам, Новый год можно было отпраздновать в 20 парках и на 10 площадях. Там прошли театрализованные новогодние программы и концерты, которые заканчивались фейерверками и салютами. В таких мероприятиях приняли участие более 30 тысяч жителей Московской области.

«В этом году у нас [открылись] 262 катка. Добавилось четыре новых — в Одинцове, Люберцах, Домодедове и Серпухове. И мы видим, какая популярность у наших катков. На 120 тысяч выросла посещаемость», — отметила министр.

Она добавила, что в 50 парках введена скандинавская ходьба, в 15 — бег. Кроме того, в 120 парках работают кафе, фуд-траки, теплые точки с чаем и свежей выпечкой.

«Посчитали, что 50 тысяч литров чая было выпито в теплых точках, съедено 500 тысяч баранок», — рассказала Харламова.