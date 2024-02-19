Подмосковье 19 февраля 2024, 12:05 Парки Подмосковья приняли свыше миллиона посетителей за неделю Пресс-служба министерства благоустройства Московской области

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Более миллиона человек побывало в парках Подмосковья на прошлой неделе. Лидером по количеству посетителей стал парк «Пехорка» в Балашихе.

В Министерстве благоустройства Московской области рассказали, что с 12 по 18 февраля парки Подмосковья приняли 1,1 миллиона посетителей. Это на 204 тысячи больше, чем за такой же период 2023 года.

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Все будние дни парки посещали в среднем по 150 тысяч человек, а в выходные здесь отдохнули 392 тысячи жителей.

Парк «Пехорка» в Балашихе принял 39 тысяч гостей за неделю, парк Толстого в Химках — 38 тысяч. «Фабричный» в Истре посетили 30 тысяч жителей, парк Мира в Мытищах — 27 тысяч. Замыкает пятерку самых востребованных парк Лазутиной в Одинцове, где отдохнули и покатались на лыжах 21 тысяча посетителей.

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