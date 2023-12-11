Подмосковье 11 декабря 2023, 12:46 Парки Подмосковья приняли более миллиона посетителей за неделю Пресс-служба министерства благоустройства Московской области

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Более 1,1 миллиона человек побывали в парках Подмосковья на прошлой неделе. В Министерстве благоустройства Московской области назвали самые посещаемые локации.

С 4 по 10 декабря в парках побывали 1,139 миллиона человек, что на 312 тысяч посетителей больше позапрошлой недели.

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«Сейчас у нас в парках работают 52 лыжные трассы. У некоторых из них можно взять на прокат необходимый инвентарь и воспользоваться теплыми раздевалками. В парках посетителей встречают 114 кафе и 66 теплых зон», — отметил министр благоустройства Михаил Хацкин.

Самыми посещаемыми за семь дней оказались Пушкинский центральный парк (47 тысяч гостей), парк «Пехорка» в Балашихе (43 тысячи посетителей) и парк Толстого в Химках (39 тысяч человек).

Конкурс на 11 ежегодную премию губернатора Московской области «Мы рядом. Доброе дело» стартовал в Подмосковье. Прием заявок от участников продлится с 9 по 15 декабря, а призовой фонд в этом году составит 80 миллионов рублей.

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