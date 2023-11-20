Подмосковье 20 ноября 2023, 14:33 Парки Подмосковья приняли более 950 тысяч человек за неделю Министерство благоустройство Московской области

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Подмосковные парки приняли 951 тысячу гостей за неделю. В министерстве благоустройства региона назвали самые востребованные локации этих дней.

«Несмотря на первые холода, жители Подмосковья активно посещали парки. Большим спросом пользуются места с прокатом спортивного инвентаря и кафе», — отметил министр благоустройства Михаил Хайкин.

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Посещаемость парков за неделю с 13 по 19 ноября повысилась на 101 тысячу человек по сравнению с этим же периодом в прошлом году. Самым активным днем стала суббота, 18 ноября. В этот выходной провести время на свежем воздухе решили 166 тысяч жителей региона.

На этой неделе самым посещаемым стал парк Толстого в Химках. В пятерку самых востребованных вошли также парк «Пехорка» в Балашихе, Сестрорецкий парк в Клину, Фабричный парк в Истре и Центральный парк в Пушкино.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о второй жизни традиционных городских парков благодаря программам по благоустройству.

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