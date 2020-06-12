Парки Подмосковья поздравили с Днем России и запустили флешмоб

Подмосковные парки в День России устроили флешмоб #ТриколорИзПаркавПарк и запустили видеопоздравление. В акции уже поучаствовали выдающиеся жители региона, спортсмены, политики и директора парков.

«Этот праздник объединяет всех, кто любит свою страну, чтит ее великую историю и традиции», — отметил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

Флешмоб и поздравления министерство организовало совместно с парками области. Вместе с парком «Раздолье» в Одинцове россиян поздравила Надежда Бабкина — советская и российская народная эстрадная певица.

Двукратный чемпион мира в рестилинге и российский политический деятель Джефф Монсон поздравил жителей Подмосковья от имени Дирекции парков Красногорска. К поздравлениям парка «Пехорка» Балашихи присоединился вратарь клуба Континентальной хоккейной лиги «Авангард» Игорь Бобков.

Вместе с парками Богородского округа жителей поздравили заслуженный артист России Владимир Ташлыков, чемпион Европы по пулевой стрельбе Антон Аристархов и победительница шоу «Голос Дети» 2020 года Олеся Казаченко.

В Воскресенске в акции поучаствовал призер Параолимпийских игр Кузнецов Алексей. Депутат совета депутатов, ветеран боевых действий Владимир Грицков поздравил жителей городского круга Шаховская. Совместно с парком «Вербилки» Талдомского округа в поздралении принял участие ветеран, председатель совета ветеранов Виктор Дубинин. Вместе с Дирекцией парков Истринского городского округа выступил артист Андрей Соколов.

В поздравлении МАУ «Городские парки Сегриева Посада» принял участие депутат Мособлдумы, лыжник и Олимпийский чемпион Александр Легков. А также актер Геннадий Хасанов. Совместно с парком «Березовая роща» Дмитровского округа поздравила жителей с Днем России трехкратная абсолютная чемпионка мира Анна Дудушкина.

Поучаствовал и мастер спорта международного класса ватерполист, политический деятель Олег Жолобов вместе с парком «Елочки» в Домодедове.