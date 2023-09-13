Подмосковье 13 сентября 2023, 10:46 Парки Подмосковья повторно обработают от клещей Министерство благоустройства Московской области

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Повторная обработка от клещей началась в парках Подмосковья. Ее уже провели на площади почти 1,7 миллиона гектаров. Полностью работы планируют завершить к концу сентября.

Как рассказал глава Министерства благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин, первую акарицидную обработку в парках провели весной. Всего в этом году планируют обработать территорию площадью более шести миллионов гектаров.

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«Всего в регионе 188 парков культуры и отдыха, и для нас важно не только создать парки и их благоустроить, но также чтобы в них было комфортно и безопасно», — сказал он.

На время проведения работ жителям советуют ограничить прогулки в парках.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся семь новых лесопарков. Глава региона подчеркнул, что лес — это место, где люди могут качественно провести свои выходные.

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