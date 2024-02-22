22 февраля 2024, 20:09
Парки Подмосковья на прошлой неделе посетили более 49 тысячи человек
Катки в парках Подмосковья на прошлой неделе посетили более 49 тысяч гостей и жителей региона, что на пять тысяч больше, чем на неделе ранее. Такие цифры привели в Министерстве благоустройства Московской области.
По словам министра благоустройства Михаила Хайкина, для гостей и жителей региона в Подмосковье открыто 32 катка.
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«Спортивные объекты действуют в парках и на общественных территориях. У многих из них работают пункты проката спортивного инвентаря» — рассказал Хайкин.
В ведомстве отметили, что всего с 12 по 18 февраля парки Подмосковья посетили более миллиона человек.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.
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