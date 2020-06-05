Парки открылись для прогулок в Подмосковье. Но за безопасностью будут особенно следить

Все подмосковные парки открыли для свободного посещения с 29 мая. Никакого графика прогулок нет, однако соблюдать некоторые ограничения придется. И жители региона это делают, рассказал «360» замминистра благоустройства Московской области Денис Чижик.

Он рассказал, что график прогулок в парках не нужен, потому что плотность населения в Подмосковье ниже, чем в Москве. Сейчас там можно гулять, бегать, индивидуально заниматься спортом — например, йогой, гимнастикой — с собственным спортивным инвентарем. Гости могут покататься на велосипедах, роликах, скейтбордах и самокатах.

«Наши парки можно посещать всем, но с определенными условиями. Гуляем с соблюдением социальной дистанции в 1,5 метра. Спортом занимаемся также без скопления людей, при этом желательно соблюдать пятиметровую дистанцию. Если мы, например, хотим покидать друг другу мячик, нужно это делать не с 1,5 метров, а с пяти. Необходимо воздержаться от наших излюбленных пикников и избегать контактов с посторонними людьми», — отметил Денис Чижик.

Он подчеркнул, что сейчас посетителей парков не так много, гораздо меньше. чем до начала пандемии. При этом с каждым днем их число увеличивается.

Я обратил внимание, что это все-таки связано с погодными условиями. К выходным мы ждем потепление, и наплыв посетителей парков будет однозначно, Парки к этому готовы, все для этого сделано, обеспечена соответствующая безопасности Денис Чижик.

Рассчитываем на жителей Подмосковья

Замминистра благоустройства Московской области рассказал, что с первого дня открытия парков после пандемии был создан оперативный штаб. Это онлайн-команда, которая с помощью камер наблюдает, как ведут себя люди, какие меры соблюдают, какие объекты их притягивают. Если они замечают какие-то нарушения, то сообщают об этом и в Министерство благоустройства, и в администрации городских округов, в которых расположены парки. Там на информацию реагируют сотрудники парков — охранники или стюарды, а при необходимости привлекается полиция.

При этом в нашем регионе живут люди с высокой социальной ответственностью. Подмосковные жители берегут себя, мы видим, что они стараются соблюдать дистанцию, надевают маски, пользуются индивидуальными средствами защиты Денис Чижик.

«Поэтому мы рассчитываем на наших граждан, рассчитываем на то, что они и дальше будут также заботиться о себе и окружающих», — подчеркнул собеседник.