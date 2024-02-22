Подмосковье 22 февраля 2024, 22:37 Парки Одинцовского округа на прошлой неделе посетили более 36 тысяч человек Министерство благоустройства Московской области

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Как рассказали в Министерстве по благоустройству Московской области, особенно многолюдно было в парке имени Ларисы Лазутиной. Там с 12 по 18 февраля отдохнули около 22 тысяч гостей.

Жители и гости округа с удовольствием прогулялись по парку Раздолье. Всего за неделю там провели время более шести тысяч человек.

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Парк Малевича посетили свыше семи тысяч человек за неделю.

Министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин отметил, что парки на прошедшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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