Подмосковье 28 декабря 2023, 14:04 Парки Московской области представили афишу мероприятий в новогодние праздники Министерство культуры и туризма Подмосковья

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Парки Московской области пригласили гостей и жителей региона на новогодние программы с 30 декабря по 7 января. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Подмосковья.

В субботу, 30 декабря, в парках Подмосковья состоится праздник «Путешествие в Новый год». В парке Усадьбы Кривякино в Воскресенске организуют акцию «Мандариновое настроение», бесплатную фотосессию и зарядку. в Кузьминском парке в Котельниках для детей проведут программу с аниматорами и квесты с подарками, в парке «Захарово» в Одинцове — ярмарку призов и шоу с артистами «Новогодняя история». В парке «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде проведут мастер-класс по росписи шоколадных фигурок в мастерской Деда Мороза.

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В воскресенье, 31 декабря, в парках состоится мероприятие «Новый год под шубой». В парке культуры и отдыха «Пегас» в Егорьевске для посетителей организуют хороводы, флешмоб и командные зимние игры. В парке "Дубки" в Коломне подготовили концерт, музыкальный конкурс, спектакль уличного театра. Также новогодние события пройдут в Лотошинском парке и в парке Малевича в Одинцове.

Также 6 и 7 января представления и зимние забавы подготовили для посетителей парков в Орехово-Зуеве, Серпухове, Талдоме, Реутова, Наро-Фоминска и других округов. В подмосковной программе примут участие свыше 50 парков. Полный список мероприятий можно найти в соцсетях и на сайтах парков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что для жителей и гостей Подмосковья подготовили обширную развлекательную программу. В праздники каждый сможет найти что-то по душе.

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