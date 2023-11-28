Подмосковье 28 ноября 2023, 09:30 Парки и улицы Реутова украсят новогодней иллюминацией к началу декабря Пресс-служба администрации городского округа Реутов

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Новый сезон проекта «Зима в Подмосковье» стартует 1 декабря. Новогодней иллюминацией украсят парки и главные улицы Реутова, также в округе будут работать катки и почта Деда Мороза.

Глава городского округа Реутов Станислав Каторов обсудил реализацию нового сезона проекта «Зима в Подмосковье» с Советом городских парков.

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«С 1 декабря в Реутове, как и во всем Подмосковье, стартует проект губернатора Московской области „Зима в Подмосковье“. Вместе с Советом наших парков обсудили зимнее брендирование городских общественных территорий. Важно и своевременное наполнение афиши мероприятий, организации отдыха наших жителей уделяем большое внимание. В наших парках будем проводить спортивные, культурные, семейные и камерные мероприятия, мастер-классы, планируем устраивать посиделки с чаепитием на открытом воздухе, установим арт-объекты и многое другое», — рассказал Станислав Каторов.

Пресс-служба администрации городского округа Реутов Пресс-служба администрации городского округа Реутов Пресс-служба администрации городского округа Реутов Пресс-служба администрации городского округа Реутов Пресс-служба администрации городского округа Реутов

В пресс-службе округа отметили, что в регионе разработали новый брендбук проекта «Зима в Подмосковье».

«Новые площадки будут расположены в Центральном городском парке и на „Фабричном пруду“. Кроме того, новым брендированием будут украшены все елки Реутова и фотозоны в скверах. Также в рамках подготовки к зиме мы приступили к украшению города новогодней иллюминацией — улица Победы вечерами теперь сияет яркими красками», — рассказала начальник отдела культуры и молодежной политики Анастасия Николаенко.

Она отметила, что этой зимой в Реутове зальют восемь катков, оборудуют лыжню в парке «Фабричный пруд» и установят в трех местах почту Деда Мороза.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе. На портале опубликована афиша новогодних праздников, которая пополняется каждый день.

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