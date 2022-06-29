Парки и социальные объекты появятся на месте бывших самостроев в Подмосковье

Более 600 объектов незавершенного и самовольного строительства смогли ликвидировать в Подмосковье за последние полгода. Это на 10% больше, чем за тот же период в прошлом году. Как отметили в правительстве Московской области, не все подобные здания сразу же идут под снос — некоторые модернизируются и приводятся в порядок.

«Не все объекты идут под снос, мы стараемся его минимизировать и по возможности приводить объекты в соответствие требованиям, достраивать и вводить здания, в которых в перспективе будут созданы новые рабочие места и точки притяжения. Соотношение достроя и сноса практически 50 на 50: снесено 292 (48%) объекта, 315 (52%) достроено, приведено в соответствие и введено в эксплуатацию», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Он добавил, что к текущему моменту работы в Подмосковье проводятся сразу на 3023 таких объектах. Самые большие успехи сделали такие городские округа, как Ступино, Сергиев-Посад, Одинцовский, Дмитровский, Чехов и Мытищи.

Как добавил Гордиенко, жители сами нередко сообщают правительству, где именно находятся недостроенные или аварийные объекты. Таким образом они помогают сделать свой регион безопаснее и комфортнее. На территориях, которые освобождаются от несущих угрозу жизни и здоровью построек, можно разбить парки и скверы, создать новые рабочие места, построить социально значимые объекты.