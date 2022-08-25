Экопарки и усадьбы. Топ-8 мест для чтения книг на природе в Подмосковье

Литература — всегда большой источник вдохновения, возможность расширить свой кругозор и побывать вне реальности, в других вселенных, которые дарит фантазия автора. Когда на улице хорошая погода, почитать особенно приятно в парке или в другом месте под открытым небом. В Подмосковье много мест, в которых можно хорошо отдохнуть с книгой. Министерство культуры и туризма составило список самых популярных из них.

Москворецкая набережная, Коломна

Совсем недавно Москворецкую набережную благоустроили. Теперь здесь особенно удобно посидеть с книгой — каждого ждет красивый вид реки, беседки, скамейки. Актуально, что все это находится в самом центре Коломны, рассказали на туристическом портале Подмосковья.

Экопарк «Губайловский», Красногорск

Экопарк «Губайловский» в Красногорске остается излюбленным местом для жителей и гостей округа. В нем тихо и спокойно, там располагается большой лесной массив с пешеходными тропинками. Кроме того, на территории парка есть зона деревянного зодчества, несколько детских и спортивных площадок, а также специальное место для выгула собак. По всему парку расположились скамейки, можно выбрать самую удобную и почитать на ней книгу.

Зарайский кремль, Зарайск

В Зарайском кремле не только приятно почитать, там установлены настоящие декорации практически для любой исторической книги. В старинной крепости, построенной еще в 16 веке, происходило множество исторических событий, с этим местом связаны легенды и мифы.

Усадьба Горки Ленинские, Ленинский округ

Музей-заповедник «Горки Ленинские» — это прекрасно сохранившаяся усадьба, роскошный парк и сразу несколько увлекательных музеев. До революции здесь процветала роскошная усадебная жизнь, а затем имение стало прибежищем самого Владимира Ленина. После того, как гости посмотрят все экспозиции и вдоволь нагуляются, можно расстилать плед на травке под деревом и отдыхать с книгой.

Набережная озера Сенеж, Солнечногорск

В озеро Сенеж влюбляются все, кто хоть раз на нем оказался. Там есть благоустроенная набережная со скамейками, несколько пляжей с чистым песком. Берег у зеркальной глади озера — хорошее место, чтобы посидеть с книгой.

Парк «Елочки», Домодедово

Парк «Елочки» в Домодедово — один из самых необычных парков Подмосковья. Там есть множество развлечений для людей всех возрастов. В том числе, аттракционы, игровые площадки, батуты, мини-зоопарк, а также множество других интересных мест. Например, спортивные площадки, прокат велосипедов, лодок, катамаранов. Однако здесь есть места и для более спокойного отдыха — можно отлично почитать книгу в тенистых аллеях, по которым прыгают белки.

Парк «Дубрава», Подольск

Парк «Дубрава» в городском округе Подольск — это большая территория на площади в 37 гектаров, большую часть из которой занимает дубовый лес. Там отлично можно отдохнуть с книгой, однако есть места для активного отдыха — спортивные площадки, зона для воркаута, тренажеры и многое другое.

Набережная Келарского пруда, Сергиев Посад

Келарский пруд располагается в самом центре Сергиева Посада, неподалеку от одной из самых знаменитых достопримечательностей Подмосковья — Троице-Сергиевой лавры. На набережной этого водоема отлично можно отдохнуть с книгой или просто прогуляться. Сюда часто приходят художники, которые стараются запечатлеть прекрасные виды.