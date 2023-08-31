Подмосковье 31 августа 2023, 18:34 Парки и набережные Подмосковья получили награды в области благоустройства Министерство благоустройства Московской области

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Общественные пространства в Подмосковье продолжают преображаться. Награды, присужденные паркам и набережным региона, подтверждают успешную реализацию программы в данном направлении. Об этом сообщили в министерстве благоустройства Московской области со ссылкой на газету «Ведомости».

Парк Малевича в Одинцове стал лауреатом премии MUF Community Awards 2022 в номинации «Лучший городской проект», а проект набережной Клязьмы в Орехово-Зуеве получил признание на MosBuild Architecture & Design Awards 22. Набережная преобразилась в 2019 году и стала центром притяжения горожан.

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Еще один объект — набережная озера Сенеж. Ее отметили среди ведущих архитектурных проектов мира, разместив на известной платформе Architizer.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новом подходе к благоустройству. По его словам, это позволит ускорить преображение дворов региона.

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