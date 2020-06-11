    11 июня 2020, 22:03

    Парки Балашихи отвечают всем европейским стандартам. Они смогут принять общеобластные мероприятия

    Алена Собкалова

    Парки в Балашихе примут общеобластные мероприятия. Он отвечают всем европейским стандартам. Об этом сказала министр культуры Московской области Елена Харламова во время рабочей поездки.
    Парки Балашихи отвечают всем европейским стандартам. Они смогут принять общеобластные мероприятия | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Министр культуры Московской области Елена Харламова вместе с главой Балашихи Сергеем Юровым провела объезд территории городского округа по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

    «Мы выбрали топ-5 проблем, которые связаны именно с Балашихой, разобрали их буквально до молекул: почему это произошло, что надо сделать. Мы посмотрели „Добродел“, посмотрели соцсети и заехали в те места, откуда были резонансные обращения жителей. Оказалось, что некоторые проблемы на месте решаются даже без вложения средств — достаточно людей проинформировать о том, что происходит, как и когда это закончится. И вопрос снимается», — отметила Елена Харламова.

    Она уточнила, что больше всего жителей Балашихи беспокоит несанкционированная установка палаток, в частности на железнодорожной станции Кучино. Она обещала, что до конца августа их демонтируют.

    Парки Балашихи отвечают всем европейским стандартам. Они смогут принять общеобластные мероприятия | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    «Другие проблемы — ямы во дворах, на дорогах и разметки на дорогах — по ним тоже приняты решения», — подчеркнула министр.

    Харламова отметила, что единая дирекция парков, которая работает в Балашихе, это правильный управленческий ход.

    «Эта практика отлично показала себя и в Москве. Здесь очень хорошая детская программа: огромное количество площадок, в том числе хочу сказать спасибо, что не потеряна подростковая аудитория. Парковые зоны соответствуют всем европейским стандартам. Мы договорились, что рассмотрим проекты, которые готовит дирекция, и какие-то из них дополнительно поддержим финансово и организационно. И проведем в Балашихе какие-то общеобластные мероприятия: либо фестиваль уличных театров, либо „Пространство танца“, которое запланировано на следующий год в начале июня», — сказала Елена Харламова.

    Парки Балашихи отвечают всем европейским стандартам. Они смогут принять общеобластные мероприятия | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

    Вместе с главой Балашихи она проверила ремонт дорог на улицах Советской и Крупешина, благоустройство дворов и состояние подъездов на улице Новой в микрорайоне Железнодорожный, посетила Балашихинскую хлопкопрядильную фабрику, ДК «Балашиха», Салтыковскую эстакаду, железнодорожную станцию Кучино и Пестовский парк.

    По словам главы Балашихи Сергея Юрова, проверка показала, что обращения жителей очень внимательно рассматривают и быстро отрабатывают.

    «Всего в этом году поступило порядка 16 тысяч обращений — от незначительных (убрать мусор, подмести дорогу), до обращений, которые требуют больших работ капитального характера, будь то капитальный ремонт дороги или ремонт многоквартирного жилого дома. И если в 2018–2019 годах у нас было большое количество отложенных обращений, на сегодняшний день по этому показателю мы одни из лучших в Московской области», — заявил Сергей Юров.

    Он добавил, что все существующие замечания будут отработаны и проблемы жителей будут решаться совместно с правительством региона.

    Проверки на местах проводят во всех округах региона. Министры и зампреды Московской области общаются с жителями и отрабатывают вопросы хозяйственной повестки по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.