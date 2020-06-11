Парки Балашихи отвечают всем европейским стандартам. Они смогут принять общеобластные мероприятия

Парки в Балашихе примут общеобластные мероприятия. Он отвечают всем европейским стандартам. Об этом сказала министр культуры Московской области Елена Харламова во время рабочей поездки.

Источник фото: телеканал «360»

Министр культуры Московской области Елена Харламова вместе с главой Балашихи Сергеем Юровым провела объезд территории городского округа по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Мы выбрали топ-5 проблем, которые связаны именно с Балашихой, разобрали их буквально до молекул: почему это произошло, что надо сделать. Мы посмотрели „Добродел“, посмотрели соцсети и заехали в те места, откуда были резонансные обращения жителей. Оказалось, что некоторые проблемы на месте решаются даже без вложения средств — достаточно людей проинформировать о том, что происходит, как и когда это закончится. И вопрос снимается», — отметила Елена Харламова.

Она уточнила, что больше всего жителей Балашихи беспокоит несанкционированная установка палаток, в частности на железнодорожной станции Кучино. Она обещала, что до конца августа их демонтируют.

Источник фото: телеканал «360»

«Другие проблемы — ямы во дворах, на дорогах и разметки на дорогах — по ним тоже приняты решения», — подчеркнула министр.

Харламова отметила, что единая дирекция парков, которая работает в Балашихе, это правильный управленческий ход.

«Эта практика отлично показала себя и в Москве. Здесь очень хорошая детская программа: огромное количество площадок, в том числе хочу сказать спасибо, что не потеряна подростковая аудитория. Парковые зоны соответствуют всем европейским стандартам. Мы договорились, что рассмотрим проекты, которые готовит дирекция, и какие-то из них дополнительно поддержим финансово и организационно. И проведем в Балашихе какие-то общеобластные мероприятия: либо фестиваль уличных театров, либо „Пространство танца“, которое запланировано на следующий год в начале июня», — сказала Елена Харламова.

Источник фото: телеканал «360»

Вместе с главой Балашихи она проверила ремонт дорог на улицах Советской и Крупешина, благоустройство дворов и состояние подъездов на улице Новой в микрорайоне Железнодорожный, посетила Балашихинскую хлопкопрядильную фабрику, ДК «Балашиха», Салтыковскую эстакаду, железнодорожную станцию Кучино и Пестовский парк.

По словам главы Балашихи Сергея Юрова, проверка показала, что обращения жителей очень внимательно рассматривают и быстро отрабатывают.

«Всего в этом году поступило порядка 16 тысяч обращений — от незначительных (убрать мусор, подмести дорогу), до обращений, которые требуют больших работ капитального характера, будь то капитальный ремонт дороги или ремонт многоквартирного жилого дома. И если в 2018–2019 годах у нас было большое количество отложенных обращений, на сегодняшний день по этому показателю мы одни из лучших в Московской области», — заявил Сергей Юров.

Он добавил, что все существующие замечания будут отработаны и проблемы жителей будут решаться совместно с правительством региона.

Проверки на местах проводят во всех округах региона. Министры и зампреды Московской области общаются с жителями и отрабатывают вопросы хозяйственной повестки по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.