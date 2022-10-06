Выставки, экскурсии и мастер-классы пройдут на каникулах почти в 80 парках Подмосковья | 360°

Подмосковье 06 октября 2022, 12:54 Поделиться Telegram

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Viber Выставки, экскурсии и мастер-классы пройдут на каникулах почти в 80 парках Подмосковья

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Почти 80 парков Подмосковья пригласили школьников интересно провести время на осенних каникулах. В Министерстве культуры и туризма Московской области рассказали, какие программы для ребят приготовили в городских округах.

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Сергиево-Посадский городской округ, парк «Скитские Пруды». С 10 по 14 октября здесь состоится погружение в творчество: арт-терапия, изо-терапия, театральное занятие и другие активности. Запись на участие: 8 (916) 189-22-10. Стоимость: один день — 700 рублей, пять дней — 2500 рублей.

Городской округ Воскресенск, парк усадьбы Кривякино. Десятого октября в 15:00 здесь пройдет экскурсия по усадебному парку «Жемчужина Воскресенска». Запись на экскурсию: 8 (985) 698-68-81. Стоимость льготного билета — 300 рублей.

Одинцовский городской округ, Парк Малевича. Ежедневно с 09:00 до 16:00 тут будут проводить бесплатные экскурсии с аудиогидом «При чем тут Малевич». Посетители смогут увидеть семь арт-объектов, переосмысливших наследие ХХ века.

Кашира, городской парк. Двенадцатого октября в 12:00 здесь состоится анималистический пленэр «Осенние этюды».

Талдомский городской округ, парк «Победа». Тринадцатого октября в 15:00 для ребят проведут развлекательно-оздоровительную программу «Мимика и жесты».

Можайский городской округ, парк «Ривьера». Четырнадцатого октября в 17:00 начнется игровая программа «Ура! Каникулы!», а в 18:00 — интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?».

Орехово-Зуевский городской округ, парк «Дулевский». Четырнадцатого октября в 15:00 состоится творческий мастер-класс студии рукоделия «Матильда».

Городской округ Домодедово, парк «Елочки». Пятнадцатого октября в 16:00 здесь начнется квест «Искатели приключений». Это программа для детей от шести до 12 лет с загадками и играми. Стоимость — 500 рублей.

Богородский городской округ, Глуховский парк. Шестнадцатого октября в 12:00 и в 15:00 можно будет посетить экскурсии в дом-музей промышленника Морозова. Выбрать тематику или запись на экскурсию: 8 (926) 914-97-90. Стоимость льготного билета — 300 рублей.

Городской округ Балашиха, парк «Пестовский». Шестнадцатого октября в 13:00 здесь состоится кулинарный мастер-класс «Сытная пицца» в кафе «Ботаника». Запись на участие 8 (930) 953-77-00. Стоимость — 350 рублей. В 18:00 начнется музыкальный вечер «Флейта».

О других интересных событиях на осенних каникулах можно узнать на сайте welcome.mosreg.ru. Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что именно здесь размещают всю информацию о праздниках, фестивалях, спектаклях и других культурных событиях региона.

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