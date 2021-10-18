Объявлен конкурс на благоустройство парка Малевича в Подмосковье
Правительство Подмосковья объявило конкурс на благоустройство парка Малевича в Одинцово
Парк Малевича в Одинцовском городском округе благоустроят. Для этого была опубликована закупка на благоустройство общественных территорий, сообщила председатель Комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.
Как говорится на сайте правительства Подмосковья, открытый конкурс проводится в электронной форме. На территории должны сделать ландшафтный парк с водопадом.
Благоустройство проводится в рамках госпрограммы «Формирование современной комфортной городской среды». Финансирование на это выделено из бюджета Подмосковья и Одинцовского городского округа. Работы в парке должны будут закончить в 2022 году.
Ранее 234 земельных участка площадью от 400 до пяти тысяч квадратных метров выставили на торги в Подмосковье. 220 из них можно арендовать, а 14 сразу приобрести в собственность.