Объявлен конкурс на благоустройство парка Малевича в Подмосковье

Парк Малевича в Одинцовском городском округе благоустроят. Для этого была опубликована закупка на благоустройство общественных территорий, сообщила председатель Комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

Источник фото: сайт Одинцовского городского округа Московской области

Как говорится на сайте правительства Подмосковья, открытый конкурс проводится в электронной форме. На территории должны сделать ландшафтный парк с водопадом.

Благоустройство проводится в рамках госпрограммы «Формирование современной комфортной городской среды». Финансирование на это выделено из бюджета Подмосковья и Одинцовского городского округа. Работы в парке должны будут закончить в 2022 году.

Ранее 234 земельных участка площадью от 400 до пяти тысяч квадратных метров выставили на торги в Подмосковье. 220 из них можно арендовать, а 14 сразу приобрести в собственность.