Подмосковье 18 июля 2023, 13:36 Парк «Взлет» в Домодедове откроют после благоустройства 22 июля Министерство благоустройства Московской области

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Парк «Взлет» в Домодедове откроется после благоустройства в ближайшую субботу. Там обновили стадион, организовали площадки для занятий спортом, обустроили места для прогулок и другие функциональные зоны.

Как рассказал глава Министерства благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин, работы в парке начались в прошлом году. Кроме него в Домодедове обновили территорию спортклуба «Авиатор» и создали дополнительные места для занятий спортом.

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«На парковой территории проложили комфортную дорожно-тропиночную сеть, оборудовали площадки и для детей, и для спортсменов, и места для спокойного отдыха. Общая площадь благоустройства порядка 35 гектаров. Мы надеемся, что новая зона отдыха, как и обновленный стадион, станут точками притяжения не только для жителей микрорайона Авиатор, но и для всех домодедовцев», — рассказал министр.

В парке появились пешеходные маршруты для прогулок, велодорожка, обустроенный пляж и амфитеатр, а также навес с качелями и удобные выходы к воде. На территории установлены новая детская площадка, скамейки и урны, а также системы уличного освещения и видеонаблюдения. В парке установили четыре туалетных модуля, оборудовали парковку и навигацию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил усилить контроль за состоянием дворов. За полгода жители подали более 330 тысяч жалоб и предложений, касающихся придомовых территорий.

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