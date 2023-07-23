Подмосковье 23 июля 2023, 05:00 Парк «Взлет» в Домодедове открыли после благоустройства Министерство благоустройства Московской области.

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Торжественное открытие парка «Взлет» в Домодедове после масштабных работ по обновлению состоялось 22 июля. Об этом сообщила пресс-служба Министерства благоустройства Московской области.

По словам главы ведомства Михаила Хайкина, в округе появилась современная зона отдыха для детей и взрослых. На территории оборудовали удобные тропы, спортивные и игровые площадки и пляж у водоема.

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«Кроме самого парка, обновили и территорию спортклуба „Авиатор“, создали там дополнительные площадки для занятий спортом. Местные жители и гости города обязательно найдут здесь варианты для проведения своего досуга», — добавил министр.

Министерство благоустройства Московской области. Министерство благоустройства Московской области. Министерство благоустройства Московской области. Министерство благоустройства Московской области. Министерство благоустройства Московской области. Министерство благоустройства Московской области.

Кроме того, на территории «Взлета» установили амфитеатр, перголу и навес с качелями. Для безопасности гостей парк оснастили современным уличным освещением и камерами видеонаблюдения.

В честь открытия обновленного парка для посетителей организовали развлекательную программу с шоу, квестами, познавательными лекциями, дискотекой и кинопоказом.

Ранее о преображении парка «Взлет» рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он пообщался с местными жителями и отметил большое значение создания новых мест отдыха.

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