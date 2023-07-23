23 июля 2023, 05:00
Парк «Взлет» в Домодедове открыли после благоустройства
Торжественное открытие парка «Взлет» в Домодедове после масштабных работ по обновлению состоялось 22 июля. Об этом сообщила пресс-служба Министерства благоустройства Московской области.
По словам главы ведомства Михаила Хайкина, в округе появилась современная зона отдыха для детей и взрослых. На территории оборудовали удобные тропы, спортивные и игровые площадки и пляж у водоема.
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«Кроме самого парка, обновили и территорию спортклуба „Авиатор“, создали там дополнительные площадки для занятий спортом. Местные жители и гости города обязательно найдут здесь варианты для проведения своего досуга», — добавил министр.
Кроме того, на территории «Взлета» установили амфитеатр, перголу и навес с качелями. Для безопасности гостей парк оснастили современным уличным освещением и камерами видеонаблюдения.
В честь открытия обновленного парка для посетителей организовали развлекательную программу с шоу, квестами, познавательными лекциями, дискотекой и кинопоказом.
Ранее о преображении парка «Взлет» рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он пообщался с местными жителями и отметил большое значение создания новых мест отдыха.
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Благоустройство
Город Домодедово
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