Парк «Восточный» открыли в Электростали после благоустройства

В Электростали завершили благоустройство парка «Восточный». Работы в нем начали в мае. Там появились игровые площадки для детей и комфортные условия для отдыха всех жителей. Об этом рассказало РИАМО со ссылкой на пресс-службу главы округа Инны Волковой.

Источник фото: пресс-служба администрации городского округа Электросталь

Парк «Восточный» благоустраивали с мая этого года. Комфортную зону отдыха создали в рамках реализации президентского проекта «Жилье и городская среда».

Парк стал местом притяжения для местных жителей до торжественного открытия. Название для парка придумали сами горожане. За вариант «Восточный» проголосовало большинство.

На церемонии открытия присутствовали глава Электростали Инна Волкова, председатель городского совета депутатов Владимир Пекарев, генеральный директор машиностроительного завода Дмитрий Багдатьев. На мероприятие пригласили работников администрации, ветеранов и горожан.

Подрядчику вручили заслуженную награду за вклад в развитие общественных территорий Электростали.

Парк разделили на несколько тематических зон. Там есть площадки для детей с качелями, каруселями и горками. Игровые комплексы сделали в морской тематике.

Для школьников постарше и взрослых оборудовали зоны с тренажерами, шахматными и теннисными столами. Для любителей активного отдыха сделали поле для волейбола.

Для отдыхающих установили скамейки и лежаки в едином стиле. По всей территории парка поставили фигурки животных и сказочных героев, декоративные деревья и кустарники.