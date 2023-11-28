Подмосковье 28 ноября 2023, 17:20 Парк Ветеранов в Мытищах реконструируют к лету 2024 года пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Работы по реконструкции парка Ветеранов в Мытищах завершат летом 2024 года. Сейчас на территории готовы более чем две трети оснований под тропинки.

Депутаты округа посетили стройплощадку в парке Ветеранов и оценили выполненные работы. Они также осмотрели будущий фонтан. Сейчас готов котлован, укрытый теплозащитным куполом. Внутри ведутся работы по обустройству сложной системы коммуникаций.

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Помимо фонтана, в парке появится детская площадка в стилистике «Авиация». Все ее элементы изготовлены под заказ.

Кроме того, подрядчик займется санитарной очисткой территории, озеленением, организацией мест отдыха, установкой системы видеонаблюдения и освещения.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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