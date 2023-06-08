Подмосковье 08 июня 2023, 18:21 Парк Ветеранов в Мытищах благоустроят в 2024 году Комитет по конкурентной политике Московской области

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В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовали извещение о проведении конкурса на благоустройство парка Ветеранов в Мытищах. Об этом сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

Последний раз бульвар в Мытищах благоустраивали более 20 лет назад. Теперь подрядчику предстоит выполнить работы по устройству фонтана, санитарной очистке и озеленению, а также укладке дорожно-тропиночной сети. Территорию оборудуют уличным освещением и камерами видеонаблюдения.

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Работы проведут по госпрограмме Московской области «Формирование современной комфортной городской среды». Благоустройство планируют завершить в 2024 году.

Ранее губернатор Андрей Воробьев выслушал доклад главы министерства благоустройства о том, какие места преобразятся в этом году. В планах благоустроить свыше 400 объектов.

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