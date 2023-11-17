Подмосковье 17 ноября 2023, 20:19 Парк Ветеранов в Мытищах благоустроят летом 2024 года пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Реконструкцию в парке Ветеранов завершат летом 2024 года. На данный момент специалисты сделали две трети основания тропиночных сетей. Весной рабочие приступят к установке игрового комплекса в стилистике авиации.

Неподалеку установят памятник прославленной летчице, Герою Советского Союза и почетному жителю Мытищ Нине Распоповой. Сейчас монумент находится на реконструкции. Все элементы детской площадки изготовят под заказ.

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Работы проводят по программе «Комфортная среда».

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