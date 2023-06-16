Подмосковье 16 июня 2023, 15:45 Парк Ветеранов реконструируют в Мытищах к 2024 году

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Парк Ветеранов реконструируют в Мытищах. Там появится новый фонтан, детская площадка и многое другое. Работы завершат в 2024 году.

В парке проложат новые дорожки, установят игровые и спортивные площадки, обновят памятник легендарной летчицы Нины Распоповой.

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«Жителям нравится фонтан в парке Мира. Предполагается такой фонтан с переливными чашами. Детская игровая площадка, <…> концепция которой привязана к памяти Распоповой. Там будут большие самолеты», — рассказал директор управления транспорта и дорожного хозяйства Мытищ Арсений Сурояков.

Полюбившуюся жителям голубятню оставят и облагородят, ее встроили в концепцию парка.

Реконструкция парка будет проходить поэтапно. Все работы планируют завершить в 2024 году.

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