Подмосковье 26 июля 2023, 13:25 Парк «Веретьево» в Талдоме признали одним из лучших в мире по архитектуре и дизайну Арт-усадьба «Веретьево»

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Парк «Веретьево» в Талдоме получил золотой диплом международного конкурса архитектуры и дизайна «Евразийская премия». Об этом сообщили в министерстве культуры и туризма Московской области.

Общественное пространство создал архитектор Александр Бродский. Он решил не трогать семь гектаров болотного ландшафта и вписал в него арт-объекты. Парк посвятили временной и природной темам.

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«Некоторые из архитектурных объектов вместили в себя тематические библиотеки, собранные литературным критиком и куратором Анной Наринской», — уточнили в ведомстве.

Над землей закрепили экотропы. Благодаря этому в парке можно гулять крулогодично, даже во время половодья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил необходимость улучшить содержание парков в регионе.

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