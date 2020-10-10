Парк в Запрудах преобразился: там установили лавочки, беседки и качели

Более 5000 квадратных метров дорожек, лавочки и беседка с часами. Так теперь выглядит обновленный парк в Запрудах. Излюбленное место отдыха жителей микрорайона долгое время было в запустении.

Софья Безрукова в Коломне живет почти 40 лет. В старом парке гуляла с детьми. В новый придет теперь с внуками.

«Теперь можно будет гулять с семьей, с колясками с малышами. Очень красивый парк стал. Пусть наш парк приносит радость всем!» — рассказала Софья Безрукова.

Парк в Запрудах — одна из первых зон отдыха, обустроенных в Коломне. Разбили его во второй половине XIX века. На пустыре у Московской заставы были высажены стройные ряды лип. В июле запах от них слышен по всей округе, поэтому жители прозвали парк Липовый. Они попросили местные власти благоустроить его. Территория вошла в программу «Формирование комфортной городской среды», и в мае начались работы. Там обустроили пешеходные дорожки, беседку с часами и детскую площадку.

«Место хорошего отдыха! Мы еще не успели закончить и открыть его полностью, люди уже начали его посещать, отдыхать вместе с детьми. Мы создали здесь несколько зон, которые разбиваются по территориям», — пояснил глава Коломенского городского округа Денис Лебедев.

В парке уже появились удобные дорожки для пеших прогулок, качели для малышей и скамейки для тех, кто захочет отдохнуть в тени. Прогуляться вечером в парке можно даже сейчас, несмотря на то, что уже рано темнеет, — по всей территории установили освещение. Те, кто приезжает сюда на машине, могут оставить ее на парковке — по периметру оборудовали три стоянки. А для безопасности установили камеры видеонаблюдения. Обновили и липы — вместо старых и больных деревьев посадили новые.

«Для зимних праздников мы подготовили территорию, где будет заливаться небольшой каток. Здесь возможно проведение каких-либо мероприятий культурных, событийных», — добавил архитектор Андрей Клеменов.

Все преображение парка обошлось в 72 миллиона рублей. Их выделили из областного и местного бюджетов.