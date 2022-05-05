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    05 мая 2022, 20:43

    Парк в Путилкове увеличат в 2 раза по просьбе жителей

    Анастасия Борискова

    В деревне Путилково городского округа Красногорск продолжат благоустройство Братцевского парка. По многочисленным просьбам жителей территории парка значительно расширят.

    Парк в Путилкове увеличат в 2 раза по просьбе жителей

    Для этого Миноблимущество согласовало безвозмездное пользование земельных участков общей площадью более одного гектара. Об этом сообщила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

    «Для расширения территории и дальнейшего благоустройства Миноблимуществом согласовано предоставление в безвозмездное пользование три земельных участка общей площадью более одного гектара, за счет чего парк увеличится в два раза. Зона отдыха уже сейчас востребована, важно также отметить активное участие в этом вопросе самих жителей, которые с большим интересом и неравнодушием предлагают свои идеи по наполнению парка», — рассказала министр.

    Еще в 2018 году началось благоустройство этого парка. К настоящему времени здесь благоустроили входную группу в экостиле, установили шахматный стол, увеличили зону сухого пляжа с размещением стационарных шезлонгов, провели экотропы и создали зоны барбекю. Совсем недавно в парке высадили молодые деревья и кустарники.

    Братцевский парк популярен у жителей и гостей округа, каждый день его посещают сотни людей.

    «С предложением дальнейшего развития общественного пространства Братцевского парка вышли сами жители. Ко всем пожеланиям, идеям мы прислушались и продолжаем преображать ставшее популярным общественное пространство», — отметил глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков.