Парк в Путилкове увеличат в 2 раза по просьбе жителей

В деревне Путилково городского округа Красногорск продолжат благоустройство Братцевского парка. По многочисленным просьбам жителей территории парка значительно расширят.

Для этого Миноблимущество согласовало безвозмездное пользование земельных участков общей площадью более одного гектара. Об этом сообщила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

«Для расширения территории и дальнейшего благоустройства Миноблимуществом согласовано предоставление в безвозмездное пользование три земельных участка общей площадью более одного гектара, за счет чего парк увеличится в два раза. Зона отдыха уже сейчас востребована, важно также отметить активное участие в этом вопросе самих жителей, которые с большим интересом и неравнодушием предлагают свои идеи по наполнению парка», — рассказала министр.

Еще в 2018 году началось благоустройство этого парка. К настоящему времени здесь благоустроили входную группу в экостиле, установили шахматный стол, увеличили зону сухого пляжа с размещением стационарных шезлонгов, провели экотропы и создали зоны барбекю. Совсем недавно в парке высадили молодые деревья и кустарники.

Братцевский парк популярен у жителей и гостей округа, каждый день его посещают сотни людей.

«С предложением дальнейшего развития общественного пространства Братцевского парка вышли сами жители. Ко всем пожеланиям, идеям мы прислушались и продолжаем преображать ставшее популярным общественное пространство», — отметил глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков.