Парк при «Доме офицеров» в Краснознаменске благоустроят в 2020 году. Там сделают велодорожку и новую сцену

Городской парк Краснознаменска при «Доме офицеров» преобразится. Общественное пространство благоустроят до конца третьего квартала 2020 года. Так, здесь появятся велодорожка, новые тротуары и не только.

Это один из 14 парков культуры и отдыха Подмосковья, облик которых изменится в текущем году. Работы выполнят по национальному проекту «Жилье и городская среда». Об этом сообщили в пресс-службе областного Министерства благоустройства.

Прежде всего сделают новую входную группу. Это будет конструкция из звезд на металлическом каркасе с надписью «Городской парк».

В парке появятся велодорожка, новые тротуары, навигационные знаки. Будет выполнено устройство резинового покрытия на существующей детской игровой площадке пресс-служба Министерства благоустройства Подмосковья.

Установят новую сцену с гримерными и санузлом. Вместе с тем благоустроят территорию, прилегающую к пруду. Здесь укрепят берега, завезут песок для пляжа. А общая площадь городского парка — 19 гектаров.

По поручению губернатора Андрея Воробьева в регионе проводят программу «Парки Подмосковья». Таких пространств в этом году 14. Например, это парки в Красногорске, Домодедове, Павловском Посаде, Истре, Люберцах и других округах. Все работы планируют завершить к сентябрю.

Министр благоустройства Михаил Хайкин подчеркнул, что, несмотря на пандемию, в Подмосковье преобразятся 46 общественных пространств до конца этого года.