Парк усадьбы Раменское благоустроят за два года | 360°

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Парк усадьбы Раменское благоустроят за два года

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Благоустройство парка усадьбы Раменское завершено больше чем наполовину. Полностью территория преобразится в течение двух лет, рассказали в Минблагоустройства Подмосковья.

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«Мы продолжаем реконструкцию парка в Раменском — излюбленного места отдыха горожан.  Работы здесь будут вестись два года. В текущем планируем выполнить основную часть работ. Более половины от запланированного благоустройства уже выполнено», — рассказал глава министерства Михаил Хайкин.

В парке планируют создать несколько зон, а его центром станет восстановленный усадебный комплекс. На территории появится аллея с амфитеатром, площадкам с качелями и беседками, обустроят лестничные спуски и летний театр. Появятся места отдыха с видом на Борисоглебское озеро, спортивная зона, комната матери и ребенка, детская площадка и веревочный парк. Также в парке установят скамейки, шезлонги и стулья, систему освещения и камеры видеонаблюдения.

Как сообщили в министерстве, строители уже провели подготовительные и демонтажные работы, подготовили спортивную площадку, веревочный парк и цветники. Сейчас они укладывают плитку и готовят грунт под газон.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о поддержке торговли в фуд-траках в парках. Он напомнил, что срок выдачи разрешения сократили до семи дней.

Благоустройство

Раменское

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