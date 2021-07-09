Цветники и смотровые площадки украсят парк усадьбы Кривякино в Воскресенске после благоустройства

Парк усадьбы Кривякино в Воскресенске преобразится еще больше. После первого благоустройства он принял гостей прошлым летом, но тот этап стал не последним. В этом году обновляют уже пойменную часть территории: облагораживают цветники с луговыми травами, создают смотровые площадки и видеонаблюдение.

Здесь появятся новые дорожки из деревянных настилов, а сам парк озеленят. Сделают и лестницы, ведущие к набережной, а еще современное освещение.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился в парке с жителями и спросил о популярности этого места у директора культурного центра «Усадьба Кривякино» Ольги Бойченко.

По ее словам, когда только открыли парк, его посещали от 300 до 500 человек в день, а сейчас свыше трех тысяч. Причем это жители не только Воскресенска, но и других городов.

Буквально вчера здесь было четыре свадьбы. Представляете? Хотя, вроде бы, четверг. Кто-то из Раменского приехал, а кто-то из Егорьевска. И они приезжают к нам. Это как фотозона такая колоссальная. Чтобы и погулять, и насладиться местом Ольга Бойченко.

Большое благоустройство началось два года назад. Концепция поддерживает стилистику усадебного парка XIX века. Здесь уже появились беседки, ротонды, отреставрировали каскад прудов XVIII века.

Обустроили единый пешеходный маршрут, вдоль которого есть детская и танцевальная площадки, амфитеатр на склоне, кафе, площадь с фонтаном, беседки с качелями.

Новая жизнь усадьбы

До 2023 года отреставрируют главный дом, южный и северный флигели усадьбы Кривякино. Это объект культурного наследия федерального значения.

Весь ансамбль относится к XVIII–XIX векам. После реставрации создадут универсальный зал торжеств в историческом стиле — для регистрации браков и приемов различного уровня.

Во флигелях появятся выставочные залы, камерный концертно-театральный зал.

Вакцинация в парке

В благоустроенном парке разместили пункт вакцинации от коронавируса. Теперь жители смогут позаботиться о своем здоровье прямо во время отдыха.

Среди жителей Воскресенска, уже сделавших прививку, актер театра и кино Михаил Полицеймако.

«Я переболел в ноябре. И вот сейчас, когда у меня антитела упали, сделал. Вакцинирован. А как по-другому? По-другому никак», — поделился актер.

Андрей Воробьев подчеркнул значимость вакцинации. По его словам, регион показывает лучший результат.

Мы сейчас вышли на очень хорошие позиции в России. Мы являемся лидерами по вакцинации. За вчерашний день 51-52 тысячи [прививок] Андрей Воробьев.

Вакцинацию в регионе делают бесплатно, а записаться на нее можно через областной портал госуслуг, в поликлинике, МФЦ или по номеру 122.