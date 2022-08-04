Парк усадьбы Крафта в Королеве благоустроят к середине октября

Работы по реконструкции парка усадьбы Александра Крафта выполнены на 30%. К середине осени жители Королева получат место для спокойного отдыха, выполненное в стиле эпохи знаменитого фабриканта.

В настоящее время на объекте завершается очистка пруда, выполняются работы по устройству кабельной трассы под наружное освещение и видеонаблюдение. Рабочие укладывают плиточное покрытие, устанавливают металлические ограждения. В середине августа строители приступят к монтажу малых архитектурных форм. Освещать парк будут светильники в ретро-стиле, а все скамейки и садовая мебель будут соответствовать подлинному стилю времен фабриканта Александра Крафта, что создаст в парке необходимую атмосферу.

Источник фото: телеканал «360»

В рамках реконструкции парка вокруг пруда будет обустроена новая набережная, пройдет обновление существующего фонтана, будут оборудованы новые спуски к воде. Центральные аллеи будут вымощены тротуарной плиткой, а второстепенные дорожки планируется сделать из гравийного покрытия.

«На сегодняшний день выполнено 30% от общего объема запланированных работ. По пожеланиям местных жителей здесь организуем места для спокойного отдыха населения», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Работы завершатся в середине октября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, какие программы благоустройства мест отдыха работают в регионе.