Парк усадьбы Крафта благоустроили в Королеве | 360°

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Парк усадьбы Крафта благоустроили в Королеве

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В Королеве в Подмосковье завершилось благоустройство парка усадьбы Крафта, об этом рассказали в областном Министерстве благоустройства. Сама реконструкция началась еще в конце мая, и за несколько месяцев удалось создать условия для комфортного отдыха, при этом сохранив историко-культурный облик местности.

«К благоустройству этой уникальной территории отнеслись деликатно — с минимальным вмешательством в природную среду, по пожеланию местных жителей обустроили зону отдыха вокруг пруда», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

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В парке появилась обновленная набережная, там провели бережную очистку пруда, организовали реконструкцию спусков к воде. Центральные аллеи оказались вымощенными тротуарной плиткой, а на второстепенных дорожках теперь появилось гравийное покрытие. В парке также появились скамьи и урны, оборудована новая зона отдыха с качелями, уже скоро там собираются установить шахматные столы. Светильники установили в соответствующем ретростиле. Озеленению уделили особенное внимание — там обустроили цветники, засеяли газон, создали экспозиционный сад, в котором высажено больше 300 деревьев и кустарников.

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Благоустройство

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