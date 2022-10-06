Пруд в парке усадьбы Крафта в Королеве расчистили при благоустройстве | 360°

Подмосковье 06 октября 2022, 09:15 Поделиться Telegram

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Viber Пруд в парке усадьбы Крафта в Королеве расчистили при благоустройстве

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Благоустройство парка усадьбы Крафта завершилось в Королеве. Комфортные условия для отдыха появились там всего за несколько месяцев. Работы провели по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».

Преображение парка началось в конце мая. За это время удалось провести благоустройство, сохранив исторический облик территории.

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«Очень благодарны, что сделали такую зону прогулочную и можно побродить. Я вот, например, с двумя детьми хожу и объясняю им. Осень показываю, как листья падают с деревьев, как постепенно природа меняется», — поделилась местная жительница.

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Пруд в парке очистили и после наполнения его водой туда вернулись утки.

«Замечательно, ребенку очень нравится. Мы ходим кормить голубей, уток. То, что раньше было — разбиты все дороги, невозможно было ни на коляске, ни пешком пройти, все в грязи. Сейчас просто волшебно», — говорит посетитель.

Парк удалось открыть на месяц раньше срока. Это позволило жителям застать его в самую красивую осеннюю пору. В завершении работ на территории провели озеленение — высадили свыше 300 деревьев и кустарников, установили камеры видеонаблюдения и обновили освещение. Скоро там появятся информационные таблички с историческими фактами.

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