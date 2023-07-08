Подмосковье 08 июля 2023, 17:13 Парк у озера Борисоглебское в Раменском открыли после реконструкции Министерство благоустройства Московской области

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Парк у озера Борисоглебское в Раменском открыли после реконструкции, сообщила пресс-служба Министерства благоустройства Московской области. Работы проводилсь по национальному проекту «Жилье и городская среда».

По словам главы ведомства Михаила Хайкина, зона отдыха пользуется популярностью среди местных жителей.

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«После завершения работ территория парка обновилась, тут появились новые возможности для времяпрепровождения, новые детские и спортивные площадки, павильоны, а значит, проводить тут свободное время будет приятней и интересней. Мы надеемся, что жители это оценят и будут бережно относиться к новому парку и его наполнению», — отметил министр.

Общая площадь благоустроенной территории составляет 21 гектар. Территорию парка разделили на несколько зон. На ней появилось пространство для тихого отдыха, активного отдыха для детей, а также развлекательная, спортивная и площадка объектов быстрого питания. Основные дорожки, аллеи и площади на территории парка выложили тротуарной плиткой, а второстепенные покрыли гранитным отсевом и деревянным настилом.

Для проведения массовых мероприятий и активностей в парке оборудовали специальные места для сезонных ярмарок, концертов, мастер-классов, лекций и выставок. Кроме того, в зоне открыли веревочное пространство для детей, комнату матери и ребенка и три туалетные кабины.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе откроют более 180 парков.

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