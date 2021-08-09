facebook_pixel
    09 августа 2021, 14:17

    Парк у дома. Зеленые зоны Подмосковья защитят от застройки

    Александр Блинов, Анастасия Аброськина

    Зеленые зоны в Московской области защитят от застройки. На придомовых территориях высадят деревья, а дальнейшее развитие таких парков будет обсуждаться с местными жителями. Об этом рассказал зампред правительства Подмосковья Андрей Разин.

    Парк у дома. Зеленые зоны Подмосковья защитят от застройки

    Зеленые зоны — это, как правило, небольшие территории, примыкающие к дворам. Зачастую они используются для прогулок с детьми и занятий спортом около дома.

    «Это небольшие парки, небольшие территории рядом с жильем», — отметил Разин.

    Зампред правительства Подмосковья отметил, что периодически возникали проблемы из-за застройки таких территорий. Это вызвало массовое недовольство жителей, в том числе в Королеве и Щелкове.

    «Конечно, это недопустимо — создавать такие проблемы и дискомфорт для жителей», — заявил Разин.

    По поручению губернатора Подмосковья Андрей Воробьева в правительства организовали работу по выявлению зеленых зон.

    Парк у дома. Зеленые зоны Подмосковья защитят от застройки | Изображение 1

    Осенью на таких участках в городах Подмосковья пройдет традиционная акция «Посади свое дерево». Дальнейшее благоустройство зеленых зон обсудят с местными жителями.

    «Мы посмотрели на территории глазами жителей. Провели голосование, чтобы выяснить, какие территории являются наиболее значимыми для людей», — сообщил зампред правительства.

    Зеленые уголки, которые нужно защитить от застройки, были определены по итогам голосования, в котором приняли участие более 15 тысяч жителей.

    Парк у дома. Зеленые зоны Подмосковья защитят от застройки | Изображение 2
    Парк у дома. Зеленые зоны Подмосковья защитят от застройки | Изображение 3Источник фото: телеканал «360»

    Больше всего людей проголосовали в Балашихе, Мытищах, Ленинском городском округе и Красногорске. Выбрали около 2,7 тысячи таких участков, из них 1,5 тысячи уже внесли в информационную систему РГИС, скоро внесут остальные 1,2 тысячи. Власти обеспечат невозможность застройки этих территорий и появления на них торговых объектов.

    «Но важно же не только выявить зеленые территории, а важно вдохнуть в них жизнь», — подчеркнул Разин.